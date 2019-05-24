ABD'den Assange'a 17 yeni suçlama: Assange gazeteci değil
Amerika Birleşik Devletleri Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a "Casusluk Kanunu" kapsamında 17 yeni suçlama yöneltti. Assange, milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edinmekle suçlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a "Casusluk Kanunu" kapsamında 17 yeni suçlama yöneltti.
ABD Adalet Bakanlığı, nisan ayında Londra'da tutuklanan Assange hakkında "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com