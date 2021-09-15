ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi

ABD'nin Georgia eyaletindeki hayvanat bahçesinde Covid-19 tespit edilen goril sayısı 13'den 18'e yükseldi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki hayvanat bahçesinde Covid-19 tespit edilen goril sayısı 13'den 18'e yükseldi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan goril sayısında artış yaşandı. Hayvanat bahçesindeki 20 gorilden 18'ine Covid-19 bulaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk vakanın cuma günü tespit edildiğini duyurmuş, pazar günü ise virüsün 13 gorilde tespit edildiğini açıklamıştı.

Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin tedavisinde monoklonal antikor yönteminin uygulandığı belirtildi. Yetkililer, virüsün gorillerden insanlara bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve ziyaretçilerin gorilleri oldukça uzak bir mesafeden gördüğünü açıkladı.

Ocak ayında California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 8 gorilin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

(İHA)

ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

 Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Gazeteler Marcao Diego Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:36:22. #1.12#