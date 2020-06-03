ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
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ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı. Gösterilerde polisler, eylemcilerin isteği üzerine diz çöktü. Göstericiler ise polisi alkışlayarak destek verdi.

03.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:29

Amerika'da George Floyd isimli siyahi adamın öldürülmesi sonrasında başlayan gösterilerden sonra bugün Londra'da yaklaşık 15.000 kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak gösteri düzenledi.

POLİSLER, GÖSTERİCİLERE DESTEK AMACI İLE DİZ ÇÖKTÜ

Polis helikopteri gösterinin yapıldığı parkın üzerinde alçak uçuş yaptı. Başbakanlık binası ve başbakanlığa bağlı resmi ofislerin bulunduğu Downing caddesinde polisler, göstericilere destek amacı ile diz çöktü. Göstericiler polisi alkışlayarak destek verdi.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Daha sonra bilinmeyen bir nedenle polis ve göstericiler arasında tartışma çıktı. Göstericiler ellerinde yemek dahil ne varsa polise fırlatıp polise saldırdı.

One Direction grubu üyesi Liam Paynve, kız arkadaşı Maya Henry el ele tutuşarak göstericilere destek verdi.

BORİS JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Boris Johnson'da yaptığı açıklamada George Floyd'un ölümünden dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını ve kendisi için yasta olduklarını söyledi. Göstericiler sokaklardan geçerken insanlara balkonlara çıkıp alkış ve sloganlar ile kendilerine destek verdi.

ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü

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