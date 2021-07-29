ABD'deki 8.2'lik depremden korkutan görüntü! Sokaklar siren sesleriyle inledi

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami uyarısı büyük korku yarattı. Artçı depremlerin yaşandığı bölgeden gelen görüntüler yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne sererken, eyaletin her noktasında siren seslerinin yükseldiği paylaşılan videolarda da yer aldı.

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede. Bölgede 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 5.6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsılırken, ABD Tsunami Uyarı Sistemi ayrıca tsunami uyarısı yayınladı. Tsunami'nin yaşanması durumunda dalgaların ilk olarak Sand Point şehrini vuracağı tahmin ediliyor.

SOKAKLAR SİREN SESLERİYLE İNLEDİ

Bölgeden gelen görüntüler yaşanan gerilimin büyüklüğünü gözler önüne sererken, sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda depremin ardından sokaklarda siren seslerinin yankılandığı görülüyor.

GEÇEN YIL 7.8 İLE SALLANMIŞTI

Sık sık büyük depremlere sahne olan Alaska'da, son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz 2020'de ise Alaska açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.

AKTİF VOLKANLAR VAR

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.