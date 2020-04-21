ABD'de yaşayan Türk Profesör: Covid-19 aşısında en iyi ihtimalle 1 yıl içinde sonuç alınabilir Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? ABD'de yaşayan Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, Prof. Dr. Derya Unutmaz euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladıView on euronews.

Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? ABD'de yaşayan Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, Prof. Dr. Derya Unutmaz euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladıView on euronews Kaynak: Euronews.com