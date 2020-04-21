ABD'de yaşayan Türk Profesör: Covid-19 aşısında en iyi ihtimalle 1 yıl içinde sonuç alınabilir
Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? ABD'de yaşayan Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, Prof. Dr. Derya Unutmaz euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladıView on euronews.
21.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:51
Aşı üretimi için hangi aşamalardan geçilmeli? Bu aşamalar ne kadar sürer? ABD'de yaşayan Jackson Laboratuvarı baş araştırmacısı, Prof. Dr. Derya Unutmaz euronews Türkçe'nin sorularını yanıtladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com