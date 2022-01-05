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Son dakika haberi | ABD'de yangın faciası: 7'si çocuk 13 ölü, 2 yaralı

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Son dakika haberi: - ABD'de yangın faciası: 7'si çocuk 13 ölü, 2 yaralı ABD'nin Philadelphia kentindeki bir evde çıkan yangın sonucu 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- ABD'de yangın faciası: 7'si çocuk 13 ölü, 2 yaralı

PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentindeki bir evde çıkan yangın sonucu 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Philadelphia kentine bağlı Fairmount bölgesindeki 3 katlı bir sıra evin 2. katında yerel saatle 06.40'ta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Philadelphia itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre yangın saat 07.31 itibariyle kontrol altına alınırken, 7'si çocuk olmak üzere 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangından yaralı kurtulan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer ilerleyen saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, binada 4 duman dedektörü olduğunu, ancak hiçbirinin çalışmadığını ifade etti.

Yangının çıktığı sıra ev şeklindeki konut, iki daireden oluşurken, ikinci katta başlayan yangının daha sonra 3. kata yayıldığı düşünülüyor. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | ABD'de yangın faciası: 7'si çocuk 13 ölü, 2 yaralı

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