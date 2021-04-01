ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti
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ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti

NEW ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

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NEW ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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