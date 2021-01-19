ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi
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ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi

19.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:29

ABD'nin Virginia eyaletinde Trump yanlısı silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle sokaklara indi.

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da elleri silahlı grupların yürüyüşü, ülkede tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Silahlı gruplar, Anayasanın 2'nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.

ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi

GERGİNLİK SÜRERKEN BU GÖSTERİLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia'da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise geçtiğimiz günlerde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi 6 Ocak'takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi
ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi
ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi
Haber Yorumları (2)
PUKAT: Yiyin birbirinizi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VB.: The Fanatic John Travolta filmi gibi vb.
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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