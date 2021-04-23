ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
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ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi

ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında tribünden atlayan köpek, birinciliğe koşan öğrenciyi geçerek, yarışı önde tamamladı.

ABD'nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında tribünden atlayan köpek, birinciliğe koşan öğrenciyi geçerek, yarışı önde tamamladı.

ABD'nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında kayda alınan görüntüler şaşkınlık yarattı. Eyaletteki Utah Logan Lisesi'nde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, lise öğrencilerinin koşu yarışına tribünden bir köpek de katıldı. Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçerek yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı. Köpek daha sonra Laney'i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı. İlginç anlar ise kameraya yansıdı.

ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi
ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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