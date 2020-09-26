ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı

ABD'de hemzemin geçitte dorsesi raylara sıkışan TIR'a hızla gelen tren çarptı. Kaza anları anbean güvenlik kameralarına yansırken, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.