ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı
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ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı

26.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:14
ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı

ABD'de hemzemin geçitte dorsesi raylara sıkışan TIR'a hızla gelen tren çarptı. Kaza anları anbean güvenlik kameralarına yansırken, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

ABD'de kameralara yansıyan kazada hemzemin geçitte dorsesini raylara sıkışan bir TIR'a hızla gelen tren çarptı. Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, ABD'nin Georgia eyaletindeki Villa Rica ilçesinde meydana geldi. Dorsesi hemzemin geçide sıkışan TIR'a tren çarptı. TIR'ın dorsesinin raylara sıkışmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği keserek kazanın büyümesine engel oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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