ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti

ABD'de evsiz bir şahıs, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına attı. Şans eseri kurtulan kadının atılma anı metronun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Manhattan yakasında Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı. O anlar metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı.

Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesi'ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı