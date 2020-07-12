ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladıWashington, (DHA)- 4 yıldır ABD'de yaşayan ve bir buçuk senedir TIR şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel taşınacaklarını açıkladı.

ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel taşınacağını açıkladı

Washington, (DHA)- 4 yıldır ABD'de yaşayan ve bir buçuk senedir TIR şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel taşınacaklarını açıkladı. Illinois eyaletinin Plainfield şehrinde kayınvalidesinin evinde ailesiyle birlikte yaşayan eski oyuncu Florida'ya kendi evlerine taşınacaklarını açıkladı.

Eski oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eşimle aldığımız ortak karar neticesinde çocuklarımızın da geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşmeye ve oradan bir ev almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve Türkiye'den ABD'ye taşınmıştı. Televizyon ekranlarında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' adlı diziyle tanınan Tolga Karel, ABD'de TIR şoförlüğü yapıyor. Karel, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ününe ün katmıştı. Sarah Scott ile evlenen Karel, ABD'de TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

TIR'CILIĞA DEVAM EDECEK

Karel, TIR şoförlüğüne devam edeceğini ve "TIR'ımla yollarda olacağım ama en azından ailemin sakin ve huzurlu bir ortamda büyümeleri beni mutlu edecektir. İlerleyen zamanda balıkçı teknesi alır okyanuslara açılırım. Şimdi güzel dostlar ve anılar biriktirme zamanı" dedi.

EŞİ FLORİDA'DA OKULA GİTTİ

Sarah ve Tolga Karel çifti Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı. O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret Florida'da üniversite eğitimini tamamladı. Sarah'ın Florida'yı çok sevdiğini yakın çevresine söylediği aktarıldı.

HAYELLERİ VARDI AMA İFLAS ETTİ

Sağlık Turizm firması Sakamed ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Karel, Chicago şehir merkezinde ev ofis olarak bir yer tutmuş fakat Türkiye'den teşvik alamayınca üç ay sonra hem ev hem de ofis olarak kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı. Kayınvalidesinin evine taşınan Karel daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Mia adında kızı olan Karel'in Kenan adında bir de oğlu geçtiğimiz aylarda doğmuştu. Karel'in bir de ilk eşinden bir çocuğu bulunuyor.

Kaynak: DHA