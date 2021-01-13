Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini görüşeceği tarihi oturumu başlattı

Joe Biden'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Trump destekçileri, Biden'ın başkanlığını kabul etmeyerek, 6 Ocak günü Kongre binasını basmıştı.

Günlerce süren olayların ardından 20 Ocak'taki tevir teslim töreni ile koltuğunu Başkan Joe Biden'a devretmesi beklenen Başkan Trump'a 'isyana teşvik' sebebiyle koltuğu bırakması çağrıları hızla arttı. Çağrılar ve yaşanan olaylar sonunda Temsilciler Meclisi de başkent Wahsington DC'de Başkan Donald Trump'ın azline yönelik tarihi oturumu başlattı.

TRUMP HAKKINDA İKİ AZİL ÇIKARILAN İLK BAŞKAN OLACAK

Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump, "isyanı teşvikle" suçlandı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

Dört sayfalık azil kararı tasarısında Trump'ın süreç içinde suçlandığı bazı olaylar yer aldı. Buna göre tasarıda seçim hileleriyle ikinci kez başkan seçilmesinin engellendiği yönündeki temelsiz suçlamaları, Georgia eyaletindeki yerel seçim yetkililerine Biden'ın eyalette az farkla elde ettiği zaferi geri çevirmeleri için kendisine 11 binden fazla oy 'bulmaları' yönünde baskı yapması ve geçen Çarşamba günü binlerce destekçisini Kongre üyelerinin seçim sonuçlarını geri çevirmesi için baskı yaparak Kongre binasına yürümeleri için harekete geçirdiği ayrıntıları yer aldı.

TRUMP 25. MADDEYİ RİSK OLARAK GÖRMÜYOR

Başkan Donald Trump, Teksas'ta inşa edilmekte olan sınır duvarının bir bölümü önünde açıklama yapmıştı. Trump açıklamasında, görevden alınması için Anayasa'ya 25'inci ek maddesinin yürürlüğe konmasından endişe duymadığını, kendisi için 25'inci maddenin"sıfır risk taşıdığını" ifade etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı