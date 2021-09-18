ABD'de tartışma yaratan 3. doz aşı karar: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli - Haberler
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ABD'de tartışma yaratan 3. doz aşı karar: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3. doz olarak uygulanması fikrini görüştü. Kurul, üçüncü dozun geniş çaplı olarak değil, yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilere uygulanması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok noktasına aşı uygulaması başladı. İlk iki doz aşıları vatandaşlarına uygulayan ülkelerin bir bölümü hatırlatma dozu adı altında 3. doz aşı uygulamasına geçti. Bu durum, ülkemiz için de geçerli oldu.

Bunların yanı sıra Delta vb. ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, BioNTech'in de dahil olduğu mRNA aşılarında üçüncü doz tartışması sürüyor.

Söz konusu tartışmayla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, kritik bir karara vardı. Üçüncü doz aşılarla ilgili incelemelerini tamamlayan kurul, beklentinin aksine çok küçük bir grup için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.

65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişiler koronavirüs aşılarında üçüncü doz için uygun görüldü. Kurulda yapılan oylamada 18 üyeden 16'sı üçüncü dozun geniş çaplı kullanımını reddetti. İki doz aşının halen koruyuculuk açısından yeterli olduğu belirtilirken, 16 yaş ve üstü kişiler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Danışma Kurulu'nun kararları Fda açısından bağlayıcı olmasa da, genel olarak tavsiye niteliğindeki karara uyuluyor. FDA'nın kısa süre içerisinde üçüncü doz kararını açıklaması bekleniyor.

ABD'de tartışma yaratan 3. doz aşı karar: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli
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Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)
melihsah özen:Aaa Amerikan bilim adamları oldumu şimdi bak bizim bilmeyen kurulu bırak ikiyi üçü her altı ayda bir aşıyı konuşuyor çok cahil bunlar canım gelsinlerde bizimkiler den millete nasıl saplanır öğrensinler
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