ABD'de 'Süper Cuma' Alışverişi Yapanlara Ateş Açıldı

ABD'de 'Süper Cuma' Alışverişi Yapanlara Ateş Açıldı

ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde Süper Cuma alışverişi yapan kalabalığa ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

ABD'de 'Süper Cuma' Alışverişi Yapanlara Ateş Açıldı

ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde Süper Cuma alışverişi yapan kalabalığa ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Hoover şehrinde bir alışveriş merkezinde Süper Cuma alışverişi yapanların üzerine silahlı bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Riverchase Galleria alışveriş merkezinde meydana gelen saldırıda 3 kişiyi yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et