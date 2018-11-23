ABD'de 'Süper Cuma' Alışverişi Yapanlara Ateş Açıldı

ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde Süper Cuma alışverişi yapan kalabalığa ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Hoover şehrinde bir alışveriş merkezinde Süper Cuma alışverişi yapanların üzerine silahlı bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Riverchase Galleria alışveriş merkezinde meydana gelen saldırıda 3 kişiyi yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

(İHA)