ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye sıçradı. Protestolar yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşürken, ülkenin en büyük iki eyaleti olan Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

02.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:48

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuruDerek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor. Gösterileri kontrol altına almak isteyen Washington yönetimi ise birçok eyalet ve kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

WASHİNGTON VE NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd'un ölümü ile ilgili protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.New York şehrindeki polis gücünü de artıracaklarını belirten Vali, 4 bin olan görevli polis sayısını da 8 bine çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cuomo, sokağa çıkma yasağının pazartesi 23.00 ile salı 05.00 arasında uygulanacağını ancak uygulamanın salı gecesi devam edip etmeyeceği hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.

Washington'da son iki gündür düzenlenen protesto ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, iki günlük sokağa çıkma yasağını ilan edildiğini açıkladı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

38 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington ve New York eyaletlerinin yanı sıra; Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

BAĞIMSIZ HEYET OTOPSİ SONUCUNU AÇIKLADI

Öte yandan, George Floyd'un, ölüm nedeninin "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" olduğu yönündeki raporun ardından bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopside, 46 yaşındaki adamın ölüm sebebinin boğulma olduğu tespit edildi.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlgili Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar

Dünya Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi Haber
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Haber
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Haber
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Hasan Polatkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Ayça Varlıer İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Oyunlar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 00:48:15. #1.15#
title