ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi

ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi
BBC - Haberler | Dünya

Teksas'taki bir lisede, mesajlaşma uygulaması Snapchat'te kurdukları grupta okuldaki siyah öğrencilere fiyat biçtikleri ortaya çıkan bir grup öğrenci "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlarından disiplin cezası aldı.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup lise öğrencisinin Snapchat'te "Köle Ticareti" adlı bir mesaj grubu kurarak okuldaki siyah öğrencilere fiyat biçtiği ortaya çıktı. Gruptaki öğrencilere disiplin cezası verildi.

Lisenin yer aldığı Aledo şehrinde açılan disiplin soruşturması sonucu, öğrencilere "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlamaları yöneltildi.

Bazı aileler ise yetkililerin olayı doğru yönetemediği eleştirisinde bulundu.

ulaştığı ekran görüntülerinde, öğrencilerin bir siyah öğrencinin değerini 1 dolar, diğerininkini 100 dolar olarak belirlediği mesajlar dikkat çekti.

Bir başka mesajda, hedef alınan bir siyah öğrencinin "saçları bu kadar kötü olmasaydı" fiyatının daha yüksek olacağı gibi ifadeler yer aldı.

Ceza alan öğrenciler 9. sınıfta, yani yaşları 14-15 civarında.

Aledo bağımsız okul bölgesinin yetkilileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada polisle işbirliği içinde yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencilerin "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlamaları ile disiplin cezası aldıklarını duyurdu.

Yetkililer, hedef alınan siyah öğrenciler ve ailelerinin yaşadıklarından ötürü büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Okulun müdürü Carolyn Ansley de mesajlaşmalarda kullanılan dilin okul kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

Anne ve babalardan bazıları ise yetkililerin olaya verdiği yanıttan tatmin olmadı.

Dallas'da NBC News televizyonuna konuşan bir ebeveyn, "Olayı ırkçılık değil siber zorbalık olarak açıklamak... İşte bu beni rahatsız etti" dedi.

Ella Bullock isimli bir başka ebeveyn, "nefret suçu" kavramını kullanmaktan kaçındıkları gerekçesiyle yerel yetkilileri eleştirdi.

ABD'de Afrikalı Amerikalıların haklarını koruyan öncü kuruluşlardan olan NAACP'den Eddie Burnett, haberlerin üzüntü verici olduğu ancak "şaşırtıcı" olmadığı yorumunda bulundu.

Burnett "Bu çocukların yaptığını yapabilmek, ancak hedefinizdeki kişileri kişiliksizleştirmekle mümkün" diye konuştu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:06:58. #1.15#

title