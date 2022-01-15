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ABD'de sinagogda rehine krizi

ABD'de sinagogda rehine krizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu'nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu'nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu'nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında yaşanan rehine krizi sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Colleyville polisi tarafından yapılan açıklamada, sinagogun bulunduğu bölgeye SWAT ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. Polisin ayrıca sinagog çevresindeki bölge sakinlerini tahliye ettiği aktarıldı.

Sinagogda kaç kişinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

(İHA)

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ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu'nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.

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