ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı
ABD'de futbol maçı esnasında meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz gözaltına alınan olmadı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı.
Fresno kentinde meydana gelen olayda, futbol maçı izlemek üzere toplanmış kalabalığa ateş açıldığını duyurdu.
İlk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.