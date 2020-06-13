ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
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ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan protestolar boyut değiştirdi. Seattle'da silahlanan bir grup eylemci, kurdukları barikatta nöbete başladı ve kentte özerklik ilan etti. Bu gelişmeler sonrası Başkan Trump eylemcileri terörist ilan etti ve belediye başkanına "Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim" dedi.

13.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:40

Amerika'da siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrasında başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı.

Başkent Washington'a bağlı Seattle şehrinde ise durum iyice kontrolden çıktı. Kentte silahlanan eylemciler, stratejik noktalara barikatlar kurarak nöbet tutmaya başladı. Silahlı grup öte yandan Seattle'da özerkliklerini ilan etti.

ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Ülke geneline yayılan protestolar sonrasında çaresiz kalan polis, müdahale edemediği için eylemciler silahlarla nöbet tutmaya başladı.

Şehrin birçok noktasına barikatlar kuruldu.

ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü

TRUMP, EYLEMCİLERE "TERÖRİST" DEDİ

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump protestocuları "terörist" ilan etti. Trump'ın "İç teröristler, radikal solcu demokratlar tarafında yönetilen Seattle'ı aldı" paylaşımı ve bölgeye ordu yollama tehdidi, ABD Başkanı ile yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi.

Trump "radikal solcu" olarak tanımladığı Seattle'ın belediye başkanı Jenny Durkan ve kentin bağlı bulunduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin valisi Jay Inslee'ye Twitter üzerinden "Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu bir oyun değil" şeklinde seslendi.

ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü

Dünya Manşet

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