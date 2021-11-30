ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 kişi ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 kişi ölü bulundu

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 kişi ölü bulundu

NEW ABD'nin Indiana eyaletinde, silah seslerinin duyulduğu bir evde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

NEW ABD'nin Indiana eyaletinde, silah seslerinin duyulduğu bir evde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Indiana'nın kuzeydoğusunda yer alan Allen ilçe sınırlarındaki bir bölgede, polisin silah seslerinin geldiği ihbarını alması üzerine girdiği evde 4 kişi ölü bulundu.

İlçe Şerifi Adam Griffith, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrularken, olay yerine giden polisin saldırıdan yara almadan kurtulan bir tanığın bilgisine başvurduğu bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve henüz yakalanan bir şüphelinin bulunmadığı belirtilerek, ölü bulunan 4 kişi arasında akrabalık bağı olup olmadığı konusuna ise açıklık getirilmedi.

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkardı

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı "terör örgütleri" listesinden çıkardı

 Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title