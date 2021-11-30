ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 kişi ölü bulundu

NEW ABD'nin Indiana eyaletinde, silah seslerinin duyulduğu bir evde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Indiana'nın kuzeydoğusunda yer alan Allen ilçe sınırlarındaki bir bölgede, polisin silah seslerinin geldiği ihbarını alması üzerine girdiği evde 4 kişi ölü bulundu.

İlçe Şerifi Adam Griffith, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrularken, olay yerine giden polisin saldırıdan yara almadan kurtulan bir tanığın bilgisine başvurduğu bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve henüz yakalanan bir şüphelinin bulunmadığı belirtilerek, ölü bulunan 4 kişi arasında akrabalık bağı olup olmadığı konusuna ise açıklık getirilmedi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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