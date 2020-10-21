ABD'de savaş uçağı düştü
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ABD'de savaş uçağı düştü

21.10.2020 00:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:56
ABD'de savaş uçağı düştü

ABD'nin California eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayıp kurtulduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayıp kurtulduğu bildirildi.

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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