ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor

ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı

ABD'de saat başına asgari ücret 15 dolara yükseltiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, asgari ücretlerin arttırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Senatosu'ndan geçmesinin ardından yasalaşacak tasarı, ekim 2025'e kadar saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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