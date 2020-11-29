ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası

29.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:58
ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası

ABD'de New Jersey kentinde başlatılan "Maske Tak" kampanyası çerçevesinde rock müziğinin efsane isimlerinden Bruce Springsteen ve Jon Bon Jovi, maske takarak kampanyaya destek verdi.

ABD'de New Jersey kentinde başlatılan "Maske Tak" kampanyası çerçevesinde rock müziğinin efsane isimlerinden Bruce Springsteen ve Jon Bon Jovi, maske takarak kampanyaya destek verdi. İkilinin televizyon suncusu Jon Stewart ile birlikte poz verdiği maskeli fotoğraflar New Jersey'deki reklam yerlerine asıldı. 

ABD rock müziğinin efsane isimlerinden Bruce Springsteen ve Jon Bon Jovi, televizyon yapımcısı ve sunucusu Jon Stewart ile birlikte maske takarak "Maske Tak" kampanyasına destek verdi. New Jersey'deki reklam panolarına asılan görselde, üçlü koronavirüse karşı maske takıyor. Bruce Springsteen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tatil sezonunda herkesi bir maske takmaya teşvik etmek için bazı New Jersey'li dostlarla birlikte çalıştık. Hepimiz bir araya gelelim ve maske takalım böylece  en iyi yaptığımız şeye geri dönelim, birlikte şarkı söyleyip dans edelim" dedi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
RTÜK, Türk ordusuyla ilgili tepki çeken sözlerin kullanıldığı yayın için harekete geçti
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı

ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası
ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası
ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'de dünyaca ünlü isimlerin eşyaları açık artırmayla satılacak
ABD'de dünyaca ünlü isimlerin eşyaları açık artırmayla satılacak
Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti
Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti
Fransa'da siyahi müzik yapımcısını döven üç polis açığa alındı
Fransa'da siyahi müzik yapımcısını döven üç polis açığa alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur İrem Derici Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bursa Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de rock müziğinin efsane isimlerinden maske kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 16:25:16. #1.15#
title