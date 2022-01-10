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ABD'de raylara inen uçağa tren çarptıPilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı

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- ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı Pilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı ABD'nin Los Angeles kentinde tren raylarına acil iniş yapan küçük uçağa tren çarptı.

- ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı

Pilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentinde tren raylarına acil iniş yapan küçük uçağa tren çarptı. Yaralı pilot çarpışmadan saniyeler önce polisler tarafından uçaktan çıkarıldı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde Cessna marka küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra arıza nedeniyle tren raylarına acil iniş yaptı. Polislerin yaralı pilotu uçaktan çıkarmasından saniyeler sonra tren uçağa çarptı.

Polislerin zamanla yarışı polis vücut kamerasına an be an kaydedildi. Vücut kamerası görüntülerinde polislerin pilotu uçaktan çıkararak geriye çekilmesinin hemen ardından trenin yaklaştığı ve polislerin hızlıca geri çekildiği görülüyor. Trenin uçağa hızla çarpmasıyla uçak parçaları etrafa saçılıyor.

Vücudunda kesik yaraları bulunan pilotun tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Yerel kaynaklara göre, trendeki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

ABD'de raylara inen uçağa tren çarptıPilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı

ABD'de raylara inen uçağa tren çarptıPilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı

ABD'de raylara inen uçağa tren çarptıPilot çarpışmadan saniyeler önce kurtarıldı

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