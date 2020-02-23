ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti
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ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.

23.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:40
ABD'de pornografik içerik üretenlere parmak izi düzenlemesi tepki çekti

'nin eyaletinde, pornografik içerik üretenlerin çalışma lisansı ile ilgili yasal düzenleme teklifi sektör çalışanlarının tepkisini topladı.


Yasa teklifinde, söz konusu kişilerin çalışma lisansı elde edebilmek için ücret ödemesi, parmak izi vermesi ve her iki yılda bir insan ticareti, iş yeri güvenliği ve çalışma hakları gibi konularda eğitime tabi tutulması isteniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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