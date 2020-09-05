ABD'de polisin gözaltısı esnasında hayatını kaybeden gencin ailesi görüntüleri yayınladı
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ABD'de polisin gözaltısı esnasında hayatını kaybeden gencin ailesi görüntüleri yayınladı

ABD'nin New Jersey eyaletinde polisin gözaltı sırasında şiddet uygulayarak 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore'un ölümüne neden olmasının görüntüleri paylaşıldı.

05.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:26

ABD'nin New Jersey eyaletinde polisin gözaltı sırasında şiddet uygulayarak 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore'un ölümüne neden olmasının görüntüleri paylaşıldı.

New Jersey'in Trenton şehrinde 3 Nisan'da "trafiğin ortasında yürüdüğü ve garip davrandığı" iddiası ile gözaltına alınmak istenen Stephen Dolceamore'un polisin sert muamelesi sonucu yaşamını yitirdiği görüntüler, eyalet savcılığının olayın soruşturulmasını istemesi üzerine ortaya çıktı.

Gündüz yaşanan olayın kayıtlarının dün Dolceamore'un ailesine verilmesi ile paylaşılan görüntülerde, 4 polisin, belden yukarısı çıplak olan şahsı yüzüstü yere yatırdığı ve dizleriyle sırtına bastırdığı görüldü.

Görüntülerde, Stephen Dolceamore'un, tıpkı George Floyd hadisesindeki gibi, "Nefes alamıyorum" diyerek polise seslendiği, üzerine abanan 4 polisin ise bu çağrılara kayıtsız kaldığı görülüyor.

Kısa sürede direnmeyi bırakan ve vücudunun morarmaya başladığı görülen Dolceamore'un polis tarafından uyandırılmaya çalışırken bir polisin "nabzı zayıf" dediği duyuluyor.

Bir polisin Dolceamore'un boyun bölgesine, koşarak arabasından getirdiği bir iğne vurması ve sonrasında kalp masajıyla onu hayata döndürmeye çalışması çabalarının yanında, diğer bir polisin yerde hareketsiz yatan adamın çıplak gövdesine ayağı ile basarak "uyan be adam" diye seslendiği anlar kayıtlarda yer aldı.

Öte yandan, Trenton Polis Müdürü Sheilah Coley, görüntülerin ortaya çıkması üzerine yaptığı basın açıklamasında, "Bu trajik olay, bizim Trenton Polis Departmanının daha sorumlu hareket etmesi için ortaya koyduğumuz çabaların neden devam etmesi gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Coley, polislere "fiziksel güç kullanımını gerektirmeyen şüphelileri zapt etme teknikleri" öğretmeye başladıklarını belirtti.

ABD'de polisin gözaltısı esnasında hayatını kaybeden gencin ailesi görüntüleri yayınladı

Kaynak: AA

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