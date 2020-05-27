ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
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ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktıABD, (DHA)- ABD'de polisin silahsız bir siyah vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi infial yarattı.

27.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:41

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD, (DHA)- ABD'de polisin silahsız bir siyah vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi infial yarattı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te binlerce kişi sokağa dökülürken, olay anında çekilen iki yeni görüntü ortaya çıktı.

ABD, polisin gözaltına alınırken boğarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd için ayaklanırken, olaya ilişkin ikinci görüntü yayınlandı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd'u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor. Floyd'un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor. İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor.

ABD FLOYD İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Floyd'un öldürüldüğü noktadaysa dün geniş çaplı protestolar vardı. Binlerce kişi, 'Siyahların hayatı önemlidir' sloganıyla bu noktadan karakola yürüdü. Ancak polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Göstericiler de polise karşılık verdi.

NELER OLMUŞTU?

Minneapolis şehrinde polis, 46 yaşındaki George Floyd'u 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına alırken nefessiz bırakarak ölümüne neden oldu. Floyd'un gözaltına alınma sürecine ilişkin polis tarafından uygulanan şiddetin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, binlerce kişi 'nefes alamıyorum' sloganlarıyla olayı protesto etmişti. Öte yandan, gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, "Bu doğru bir karar" ifadesini kullanmış ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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