ABD'de polis ve ordu evlerinden çıkanları boya kapsülleriyle vuruyor
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ABD'de polis ve ordu evlerinden çıkanları boya kapsülleriyle vuruyor

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda sokaklarda devriye atan ordu ve polis, evlerinden çıkan insanları uyararak boya kapsülleriye vuruyor.

31.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:04

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesiyle başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, sokaklarda devriye atan ordu ve polis, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor ve yasağı ihlal edenleri boya kapsülleriyle vuruyor.

ORDU SOKAĞA İNDİ

ABD'nin Minneapolis kentinden siyahi George Floyd'un, bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Eylemlerde dükkanlar yağmalanırken, birçok binanın yanı sıra polis binaları da ateşe verildi. Polisin protestolara müdahalesinin yetersiz kalması sonrası Ulusal Muhafızlar harekete geçti. 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de polis ve orudu evlerinden çıkanları boya kapsülleriyle vuruyor

ORDU VE POLİS ORTAK DEVRİYE YAPIYOR

Sokaklarda devriye atan ordu ve polis, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere müdahale ediyor. Görüntülerde, sokakta ilerleyen ordu ve polis, evlerinden çıkarak kendilerini görüntüleyen vatandaşları uyararak boya kapsülleriyle üstlerine ateş açıyor. Boya kapsüllerinin hedefi olan bir vatandaş, yeşil renkli boya ile bacağından vuruluyor.

ABD'de polis ve orudu evlerinden çıkanları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu evlerinden çıkanları boya kapsülleriyle vuruyor

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