ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown için destek gösterisi
Toplanan grubun yürüyüşü Andrew Brown'un ailesinin yürümesi Papaz Greg Drumwright'in konuşması Toplanan grubun slogan atması ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'un ölümünün ardından...
Toplanan grubun yürüyüşü
Andrew Brown'un ailesinin yürümesi
Papaz Greg Drumwright'in konuşması
Toplanan grubun slogan atması ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'un ölümünün ardından Elizabeth City'de polis şiddetine karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Protestoya Andrew Brown'un ailesi de katılırken yürüyüşe Papaz Greg Drumwright öncülük etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay