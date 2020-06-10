ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi
10.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:00

NEW ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.

Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

Biden'dan başsağlığı videosu

Cenaze törenine bir video kaydı gönderen, ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden'de Floyd'un ailesine başsağlığı diledi.

Biden, adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı mesajında, "George Floyd için adalet gerçekleştiğinde Amerika'da gerçekten ırksal adalete doğru yola çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da George Floyd'un cenazesinde yaptığı konuşmada, şehir polisinin tutuklama esnasında boyuna sarılma ve boyun sıkma yetkisini kaldıran bir emri imzalayacağını duyurdu.

Turner, bundan sonrası için polisin ateş etmeden önce uyarıda bulunmasını zorunlu kılacak bir kuralı da yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da sıra dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Faik Öztrak Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Mariah Carey Demet Akalın Seren Serengil
Spor Jose Sosa Fatih Terim Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 03:21:20. #1.15#
title