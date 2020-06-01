ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı ABD'de siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara polisler de katılarak destek vermeye başladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar ülke geneline yayılırken, polisler de eylemcilere katıldı. Birçok kentten paylaşılan görüntülerde polisler diz çökerek ve eylemcilerle yürüyerek protestolara destek verdi.

POLİSLER DE DİZ ÇÖKTÜ

ABD'de siyahi George Floyd'un çevredekilerin gözü önünde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, polis müdahalesi gölgesinde devam ediyor. Ancak bazı kentlerde polisin de protestoculara katılarak onları desteklediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan birçok görüntüde polisin George Floyd'u ensesine diziyle basarak öldürmesi nedeniyle dizleri üstüne çöken protestoculara polisin de katıldığı görülüyor.

ŞERİF DE EYLEMCİLERLE YÜRÜDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise eylemcilerin 'bizimle yürü' sloganlarına kayıtsız kalmayan bir şerif de'hadi gidelim' diyerek eylemcilere katılıyor.

BİRÇOK KENTTE POLİSLER DE PROTESTOLARA DESTEK VERİYOR

Birçok kentten paylaşılan görüntüler de polislerin eylemcilere katıldığı ve pankartlar açıp sloganlar atarak yürüdüğü görüldü.