ABD'de pizzanın içerisinden jilet çıktı; eski çalışan gözaltına alındı
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ABD'de pizzanın içerisinden jilet çıktı; eski çalışan gözaltına alındı

13.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:10
ABD'de pizzanın içerisinden jilet çıktı; eski çalışan gözaltına alındı

ABD'de pizza siparişi veren bir kişi, hamurda jilet görünce dehşete düştü.

ABD'de pizza siparişi veren bir kişi, hamurda jilet görünce dehşete düştü. Polis, pizzacıya hamuru gönderen şirketin eski çalışanının hamura jilet koyduğunu duyurdu. Eski çalışan gözaltına alındı.

ABD'nin Maine eyaletindeki Saco ilçesinde pizza siparişi veren bir müşteri, hamurda jilet olduğunu fark etti. Söz konusu durum üzerine müşteri polisi aradı. Müşterinin ihbarı üzerine pizzacıya giden polis, hamurun başka bir şirket tarafından pizzacıya gönderildiğini öğrendi ve o şirketin güvenlik kameralarını inceledi. Nicholas Mitchell adlı bir çalışanın, pizza hamurlarına jilet koyduğunu gören polis, Mitchell'i gözaltına aldı. Mitchell'in hamurlara neden jilet koyduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.


ABD'de pizzanın içerisinden jilet çıktı; eski çalışan gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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