ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarına kalp kası iltihabı uyarısı eklenecek
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ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarına kalp kası iltihabı uyarısı eklenecek

ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarına kalp kası iltihabı uyarısı eklenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurdu. FDA'nın açıklamasının ardından Moderna hisseleri yüzde 4.2, Pfizer hisseleri ise yüzde 1.4 değer kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), söz konusu iddiaları üzerine konuyu mercek altına aldı. Aşılamadan sonra bildirilen kalp rahatsızlığı vakalarını tartışmak için toplanan CDC danışma paneli, kalp kası iltihaplanmasının aşılarla bağlantılı olabileceğini ancak aşıların faydalarının riskten daha ağır bastığını belirtti. CDC, aşıyı takiben kalp kası iltihaplanması görülen hastaların genellikle semptomlardan kurtularak iyileştiğini kaydetti. CDC, doktor ve hastaneleri miyokardit semptomlarını izlemeleri konusunda uyarırken, FDA'nın ekleyeceği uyarının da farkındalığı arttıracağı düşünülüyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı da iddialar üzerine bir bildiri yayınladı. Aşıların güvenli ve etkili olduğunun altı çizilen bildiride, kalp kası ile bağlantılı yan etkilerin "son derece nadir" görüldüğü vurgulandı. Bildiride ayrıca, "Acil kullanım izni kapsamında aşı yaptırmaya uygun 12 yaş ve üzerindeki herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz" denildi.

ABD'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran kişilerin sayısı, geçtiğimiz Nisan ayının ortasındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 85 azaldı. Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapılması hedefine ulaşamayacağı öngörülüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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