ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı - Haberler
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ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

NEW Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD'de onaylandığı bildirildi.

NEW Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD'de onaylandığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC'den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı - Haberler
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