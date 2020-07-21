ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan kız çocuğu serbest kalmayacak
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BBC

ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan kız çocuğu serbest kalmayacak

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, ev ödevini yapmaması ve annesiyle kavga etmesinden sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğunun serbest bırakılmamasına karar verdi.

ABD'de ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan kız çocuğu serbest kalmayacak
21.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:30

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, ev ödevini yapmaması ve annesiyle kavga etmesinden sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğunun serbest bırakılmamasına karar verdi.

Sadece "Grace" diye anılan siyah kız cocuğu, Mayıs ayından bu yana ıslahevinde tutuluyor.

Grace'in Pazartesi günü yapılan duruşmada "Annemi özlüyorum. Kendimi kontrol edebilirim ve uysal olabilirim" dediği bildirildi.

Ancak yargıç, ıslahevinde kalmasının kendisi için en iyi seçenek olduğunu söyledi. Dava protestolara ve ırkçılık yapıldığı iddialarına yol açmıştı.

Yargıç Mary Ellen Brennan, genç kızın ıslahevindeki bir eğitim programından yararlandığını ve annesine dönmeye hazır olmadığın söyledi.

Michigan Radyosu'na göre Yargıç "Bugün evine dönmeye karar verirsem, bir hata ve senin zararına bir şey yapmış olurum. Bu konuda aklımda hiç şüphe yok" dedi.


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'Annesine bir tehdit oluşturduğu için gözaltına alındı'

Yargıç Brennan ayrıca, polisin birkaç kez anne ve kızın arasında geçen olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını ve Grace'in gözaltında tutulmasının, bunun sonucu olduğun vurguladı.

Yargıç "Ödevini yapmadığı için gözaltına alınmadı, annesine bir tehdit oluşturduğu için gözaltına alındı" dedi.

Davanın kamuoyunda yarattığı tepkiye de değinen Yargıç Brennan "kamuoyundan gelen tepkiler ya da eleştirilme korkusunun kararını etkilemeyeceğini" belirtti.

Dava ilk olarak Amerikan haber sitesi ProPublica'a gündeme getirilmiş ve Grace'in annesiyle yapılan söyleşilerin ardından, genç kızın dikkat eksikliği ve davranış sorunları olduğu bildirilmişti.

Grace geçen yıl yöneltilen saldırı ve hırsızlık suçlamaları nedeniyle şartlı salıverilmişti ve şartlardan biri ödevlerini yapmasıydı.

ProPublica, şartlı salıvermenin uzaktan eğitimin ilk günlerine denk geldiğini ve Grace'in öğretmenlerinin kişisel desteği olmadığı için, kısa sürede ödevleriyle başa çıkamamaya başladığını belirtti.

Geçen hafta yüzlerce öğrenci, Grace'in okulunun önünde serbest bırakılması için eylem yapmıştı.

Eyleme katılan, Sheri Crawley adlı bir anne "Grace 15 yaşında beyaz bir kız olsaydı, şu anda ıslahevinde oturuyor olmazdı" dedi.

Grace'in bir sonraki duruşmasının Eylül ayında yapılacağı belirtiliyor.

BBC
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