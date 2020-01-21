ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)
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ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)

Martin Luther King, Jr. Ulusal Anıtından görüntüler Anıtı ziyaret eden Amerikalı vatandaşlardan görüntüler WASHINGTON - ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başta başkent Washington olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

21.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:31
ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)

, Jr. Ulusal Anıtından görüntüler

Anıtı ziyaret eden Amerikalı vatandaşlardan görüntüler WASHINGTON - ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. için başta başkent Washington olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı (2)
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