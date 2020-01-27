ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz
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ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde Yüksek Mahkeme, boşanmış bir kadının, eski kocası çocuk sahibi olmak istemiyorsa, dondurulmuş embriyo kullanamayacağına hükmetti.

27.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:58
ABD'de mahkeme: Boşanmış kadın, erkeğin rızası olmadan dondurulmuş embriyo kullanamaz

'nin (ABD) Arizona eyaletinde Yüksek Mahkeme, boşanmış bir kadının eski kocası çocuk sahibi olmak istemiyorsa, dondurulmuş embriyo kullanamayacağına hükmetti.


Geçtiğimiz hafta verilen karar çiftin evlenmeden önce imzaladığı bir sözleşmeye dayanıyor. Buna göre ikilinin ayrıldıkları takdirde, bebek sahibi olmak veya kullanılmamış embriyoları bağışlamak için anlaşmaya varması gerekiyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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