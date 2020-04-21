ABD'de küçük işletmeler için 500 milyar dolarlık ek yardım paketinde anlaşmaya varıldı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, Covid-19 salgınında maddi kayıplar kaydeden küçük işletmeler için yaklaşık 500 milyar dolarlık ek yardım paketinin ana unsurları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, Covid-19 salgınında maddi kayıplar yaşayan küçük işletmeler için yaklaşık 500 milyar dolarlık ek yardım paketinin ana unsurları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Söz konusu maddi yardımın kırsaldaki hastane ve Covid-19 testlerin finansmanında da kullanılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com