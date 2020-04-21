ABD'de küçük işletmeler için 500 milyar dolarlık ek yardım paketinde anlaşmaya varıldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Chuck Schumer, Koronavirüs, Dünya

ABD'de küçük işletmeler için 500 milyar dolarlık ek yardım paketinde anlaşmaya varıldı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, Covid-19 salgınında maddi kayıplar kaydeden küçük işletmeler için yaklaşık 500 milyar dolarlık ek yardım paketinin ana unsurları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı

21.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:39
ABD'de küçük işletmeler için 500 milyar dolarlık ek yardım paketinde anlaşmaya varıldı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer, Covid-19 salgınında maddi kayıplar yaşayan küçük işletmeler için yaklaşık 500 milyar dolarlık ek yardım paketinin ana unsurları üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Söz konusu maddi yardımın kırsaldaki hastane ve Covid-19 testlerin finansmanında da kullanılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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