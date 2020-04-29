ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı
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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı
29.04.2020 06:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:54

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği bildirildi.

Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.

Buna göre salı akşam saatlerinde ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştı. ABD'de Kovid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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