ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
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ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de, sadece evcil ve yaban tavşanlarını etkileyen "tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" ölümcül salgınının hızla yayıldığı bildirildi. Mart başında ilk kez tespit edilen virüs şu ana kadar 5 eyalette görüldü.

ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
19.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:49

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ülke konumunda bulunan ABD'de, bu kez sadece tavşanları etkileyen salgın bir virüs ortaya çıktı. "Tavşan hemorajik virüsü 2 (RHDV2)" olarak bilinen yeni bir ölümcül salgının, evcil ve yaban tavşanları arasında hızla yayıldığı bildirildi.

MART BAŞINDA TESPİT EDİLDİ

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında ilk kez ülkenin güney batısındaki New Mexico eyaletinde tespit edilen virüsün Texas, Arizona, Colorado ve California eyaletlerinde yayılmaya başladığı belirtildi.

ABD'de koronavirüsün ardından yeni bir ölümcül salgın hızla yayılıyor

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Açıklamada, RHDV2'nin Kovid-19'la bir bağının olmadığı, insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmadığı, sadece tavşan türlerini etkilediği kaydedildi.

Yetkililer, tavşanlarda ani ölüme sebep olan oldukça bulaşıcı virüsün Kuzey Amerika'da ilk defa görüldüğüne dikkati çekerek, ülkedeki yabani tavşan türünü ve bağlantılı yaban hayatını ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

ABD'de koronavirüsün ardından yeni bir ölümcül salgın hızla yayılıyor

RHDV salgınının ilk kez 1984'te Çin'de görüldüğü belirtilerek, bu ülkeye de Avrupa'dan ithal edilen tavşanlardan geçmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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