ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi

21.10.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:23
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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