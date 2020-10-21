ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı