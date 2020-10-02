ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 212 bin 728'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 728'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 728'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 212 bin 728 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 500 bin 768 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 737 bin 462 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı