ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 212 bin 728'e ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 212 bin 728'e ulaştı

02.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 212 bin 728'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 728'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 728'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 212 bin 728 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 500 bin 768 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 737 bin 462 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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