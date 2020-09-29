ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 896'ya ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 896'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 896'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 896 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 364 bin 646 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 610 bin 995 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı