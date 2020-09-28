ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470'e ulaştı
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470'e ulaştı

28.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:03
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 470'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 470'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 470 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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