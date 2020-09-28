ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 470'e ulaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 470'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 470'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 209 bin 470 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 322 bin 405 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 560 bin 771 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı