ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 621

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 621'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 621'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 207 bin 621 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 191 bin 636 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 440 bin 400 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı