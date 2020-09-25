ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 621
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 621

25.09.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:54
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 207 bin 621

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 621'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 621'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 207 bin 621 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 191 bin 636 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 440 bin 400 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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