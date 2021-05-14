ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı

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Dünyada hızla artan aşı karşıtlığı koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça büyük bir engel oluştururken, ABD'de ilginç bir adım atıldı. Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı. Koronavirüs aşısı olup piyangoyu kazanan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyurulurken, piyangoyu kazanan öğrenciler ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacak.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Ancak hızla artan aşı karşıtlığı pandemi ile mücadelede oldukça büyük bir engel oluşturuyor.

5 KİŞİYE 1 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Bu duruma karşı ABD'de ilginç bir adım atıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı. Yapılan resmi açıklama ile, koronavirüs aşısı olan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyuruldu.

KAZANAN ÖĞRENCİLERE BURS

Piyangoyu kazanan öğrencilerin ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacağı açıklandı.

Açıklama Ohio Valisi Cumhuriyetçi Partili Mike DeWine'dan geldi.DeWine'dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı aracılığıyla çekilişlerin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. DeWine bu tutarın federal koronavirüs yardım fonları tarafından ödeneceğini ifade etti.