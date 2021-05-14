ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünyada hızla artan aşı karşıtlığı koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça büyük bir engel oluştururken, ABD'de ilginç bir adım atıldı. Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı. Koronavirüs aşısı olup piyangoyu kazanan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyurulurken, piyangoyu kazanan öğrenciler ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacak.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Ancak hızla artan aşı karşıtlığı pandemi ile mücadelede oldukça büyük bir engel oluşturuyor.

5 KİŞİYE 1 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Bu duruma karşı ABD'de ilginç bir adım atıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı. Yapılan resmi açıklama ile, koronavirüs aşısı olan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyuruldu.

KAZANAN ÖĞRENCİLERE BURS

Piyangoyu kazanan öğrencilerin ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacağı açıklandı.

Açıklama Ohio Valisi Cumhuriyetçi Partili Mike DeWine'dan geldi.DeWine'dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı aracılığıyla çekilişlerin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. DeWine bu tutarın federal koronavirüs yardım fonları tarafından ödeneceğini ifade etti.

ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı
ABD'den dikkat çeken araştırma! İkinci doz Kovid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
ABD'den dikkat çeken araştırma! İkinci doz Kovid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
KKTC'li kedi, sahiplerinden Covid-19 kaptı
KKTC'li kedi, sahiplerinden Covid-19 kaptı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Cansu Dere Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Mesut Özil Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik için 8.5 milyon liralık piyango başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 09:52:32. #1.14#

title