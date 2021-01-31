ABD'de korona tedavisi gören 63 yıllık evli çifte sürpriz
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ABD'de korona tedavisi gören 63 yıllık evli çifte sürpriz

31.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:02
ABD'de korona tedavisi gören 63 yıllık evli çifte sürpriz

ABD'de St. Elizabeth's Hastanesi'nin farklı bölümlerinde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 63 yıllık evli çift için, tedavileriyle ilgilenen hemşireler 'randevu gecesi' hazırladı.

ABD'de St. Elizabeth's Hastanesi'nin farklı bölümlerinde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 63 yıllık evli çift için, tedavileriyle ilgilenen hemşireler 'randevu gecesi' hazırladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan O'Fallon şehrindeki St. Elizabeth's Hastanesi'nin farklı bölümlerinde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 63 yıllık evli çift için, çiftin tedavisiyle ilgilenen hastane hemşireleri Hannah Schlemer ve Kim Presson bir 'randevu gecesi' hazırladı. Aile üyelerinin, 93 yaşındaki Frank Martinez ve 86 yaşındaki Masako 'Terry' Martinez'in birbirlerinden ayrılmadıklarını ve birbirlerine çok bağımlı olduğunu söylemesi üzerine hemşirelerin hazırladığı randevuda çift, hastane odasında birbirlerini görüp, ele ele tutuşup akşam yemeğini birlikte yiyebildi.Randevuya dair paylaşılan fotoğrafta, çiftin hastane odasında el ele tutuştukları ve yanlarında da söz konusu hemşirelerin olduğu görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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