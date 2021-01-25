ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada

25.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:14
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde 'Grissom' adlı köpek dışarıdan gelen sahibi ile yaşadığı diyalog görenleri gülmekten kırdı geçirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde 'Grissom' adlı köpek dışarıdan gelen sahibi ile yaşadığı diyalog görenleri gülmekten kırdı geçirdi.  Sahibinin çapkasını oyuncak sanan 'Grissom'  sahibini dakikalarca yerlerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı. 


ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Ali Şansalan Rıza Çalımbay Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:13:22. #1.16#
title