ABD'de köpek ile sahibi arasında yaşanan ilginç diyalog kamerada
25.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:14
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde 'Grissom' adlı köpek dışarıdan gelen sahibi ile yaşadığı diyalog görenleri gülmekten kırdı geçirdi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Monica şehrinde 'Grissom' adlı köpek dışarıdan gelen sahibi ile yaşadığı diyalog görenleri gülmekten kırdı geçirdi. Sahibinin çapkasını oyuncak sanan 'Grissom' sahibini dakikalarca yerlerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı