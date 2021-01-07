ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı
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ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı

07.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:40

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olayların yaşandığı sırada Trump'ın kızı Ivanka Trump, kongre binasına girenlere 'vatansever' demedi tepkiyle karşılandı. Hızla tweetini silen Ivanka, "Barışçıl protesto vatanseverdir" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Ivanka Trump ise göstericilere önce destek verdi. Tepki alınca paylaşımını silip itidal çağrısı yaptı.

GÖSTERİCİLERE 'VATANSEVER' DEDİ

Donald Trump'ın Twitter'dan sağ duyu çağrısı yaptığı tweti alıntılayan Trump'ın kızı Ivanka, göstericilere "Amerikan vatanseveri" demesi tepki çekti.

ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı

IVANKA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMINI SİLİP GERİ ADIM ATTI

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterince yaptığı paylaşımını silen Ivanka Trump, yeni bir tweet atarak, "Hayır. Barışçıl protesto vatanseverdir. Şiddet kabul edilemez ve en güçlü terimlerle kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı

TRUMP DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı

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