ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı

ABD Başkanı Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Ivanka Trump ise göstericilere önce destek verdi. Tepki alınca paylaşımını silip itidal çağrısı yaptı.

GÖSTERİCİLERE 'VATANSEVER' DEDİ

Donald Trump'ın Twitter'dan sağ duyu çağrısı yaptığı tweti alıntılayan Trump'ın kızı Ivanka, göstericilere "Amerikan vatanseveri" demesi tepki çekti.

IVANKA TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMINI SİLİP GERİ ADIM ATTI

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterince yaptığı paylaşımını silen Ivanka Trump, yeni bir tweet atarak, "Hayır. Barışçıl protesto vatanseverdir. Şiddet kabul edilemez ve en güçlü terimlerle kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ POLİSLE ÇATIŞTI

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.